Handanovic e Bastoni out: già una possibile data per il rientro – Sky

Samir Handanovic e Alessandro Bastoni non scenderanno in campo in Bologna-Inter (qui le formazioni ufficiali). Ecco i possibili tempo di recupero per i due nerazzurri, secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato per Sky Sport dallo Stadio Renato Dall’Ara.

VALUTAZIONI – In Bologna-Inter i nerazzurri dovranno fare a meno di due elementi fondamentali della difesa. Samir Handanovic e Alessandro Bastoni salteranno la gara che vale il recupero della ventesima giornata di Serie A. Il capitano nerazzurro ha accusato una contrattura all’addome, mentre il difensore numero 95 soffre di un leggero affaticamento. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, entrambi verranno valutati con attenzione nella giornata di domani. Ci sono tuttavia ampie probabilità di recuperarli entrambi in vista di Udinese-Inter di domenica.