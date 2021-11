Condò: «Inter cambiata in soli 3 mesi. Complimenti ai dirigenti nerazzurri»

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport nel pre Inter-Shakhtar Donetsk, ha parlato del cambiamento dell’Inter in pochissimo tempo. Per il giornalista, i complimenti vanno anche al management

CAMBIAMENTO − Questa l’analisi di Condò sull’Inter: «Credo che questa rosa non sarà toccata a gennaio, ciò che mi piace sottolineare è come in un lasso di tempo breve (tre mesi), l’Inter ha cambiato completamente senza dire chi era meglio e chi peggio. Ha cambiato il chip della squadra di Antonio Conte e anche gli stessi giocatori hanno capito di voler dimostrare la loro forza. Nei singoli meno forte ma più leggera. La squadra campione d’Italia nel pieno di un’ascesa ha dovuto affrontare varie ricadute. Da qui i complimenti a Beppe Marotta, il management Italiano ha reagito molto bene».