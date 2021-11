Zenga: «Lo Shakhtar non parcheggia il pullman sulla porta. Step per l’Inter»

Le ultime tre partite fra Inter e Shakhtar Donetsk sono finite 0-0, con gli ucraini spesso rinunciatari. In vista del match delle ore 18.45 Zenga, parlando a Inter TV, ritiene che la situazione sarà diversa.

UN ALTRO RISULTATO? – Walter Zenga segnala i cambi per Inter-Shakhtar Donetsk dalle ultime tre: «La differenza sostanziale sta nel fatto che Roberto De Zerbi non è un allenatore che gioca in difesa. Sicuramente non parcheggeranno il pullman davanti alla porta, loro avranno una piccola fiammella avendo ancora una minima possibilità di qualificarsi. È una partita tosta stasera, indipendentemente dalle assenze, in Champions League è sempre diverso dal campionato. Mi aspetto una partita spettacolare, questo senz’altro. Arrivare agli ottavi sarebbe un primo step di una stagione che all’inizio sembrava disastrosa, perché si parlava delle partenze e dei cinesi che non ci sono. Si diceva di tutto e di più, invece ora l’Inter si trova a quattro punti dalla prima posizione e con la possibilità di andare agli ottavi di Champions League. La stagione è incanalata bene, poi la partita di stasera è decisiva: vincere e andare agli ottavi darebbe più autostima e più forza».