Marotta: «Momento giusto per centrare gli ottavi! Rinnovo di Brozovic…»

Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

CONSAPEVOLEZZA – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk: «Direi che ci aspettavamo da loro un percorso di crescita, giocatori maturi esperti che sanno vedere bene le partite. Si tratta di giocatori importanti, nessuna sorpresa a mio giudizio. Ottavi di Champions League? Il primo obiettivo stagionale che dobbiamo cogliere, anche se siamo consapevoli del livello dell’avversario. Io credo che sia il momento giusto per centrare questo obiettivo che manca da tanti anni. Il rinnovo di Marcelo Brozovic? Noi siamo consapevoli di offrire ai nostri calciatori un club appetibile, sappiamo che l’Inter ha una storia da rispettare e questi sono ingredienti non facili da trovare altrove. Questa è una chiave di lettura che hanno capito e interpretato anche i nostri calciatori, come hanno dimostrato Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Quindi sono ottimista su questi altri rinnovi. Io credo che questo ciclo sia iniziato con Antonio Conte, sia proseguito con Simone Inzaghi e soprattutto fa notare una consapevolezza maggiore. C’è una grande consapevolezza nei propri mezzi e di poter raggiungere traguardi importanti, questa è la strada giusta. Devo dire che abbiamo attraversato mesi difficili, ci siamo trovati davanti a situazioni da superare ma lo abbiamo fatto con la consapevolezza di avere una società alle spalle. Insieme a Piero Ausilio, Dario Baccin e con un allenatore giovane e determinato abbiamo composto una rosa che rispetta le nostre aspettative. Non sempre chi spende di più vince di più. Servono anche professionalità, maturità e cultura del lavoro. L’autostima non l’ho pronunciata volutamente perché siamo di fronte a giocatori ormai maturi».