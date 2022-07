Condò: «Dybala-Monza? Lui vuole altro. Mentre Icardi o da zero o è finito»

Una delle voci clamorose di serata è il tentativo del Monza per prendere sia Dybala sia Icardi (vedi articolo). Condò, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà più possibilità all’ex Inter che all’ex Juventus.

IN BILICO – Paolo Condò crede “solo a metà” alla notizia data da Gianluca Di Marzio in apertura di trasmissione: «Io penso che Paulo Dybala voglia lottare come minimo per lo scudetto, certamente per la Champions League. Io penso che il Monza possa arrivare nella parte sinistra della classifica, mi sembra abbastanza. Mentre Mauro Icardi, per tutta una serie di questioni, mi sembra un giocatore che o riparte da zero o è finito. Ripartire da zero per Icardi mi sembra ci possa stare, mentre Dybala fantascienza pura».