Per Skriniar il Chelsea si defila: all-in su de Ligt. Situazioni però simili − SI

Skriniar rimane in uscita dall’Inter ma il Chelsea si sta defilando definitivamente. La prima scelta dei Blues è de Ligt della Juventus. Preannunciata una prima offerta ai bianconeri

SITUAZIONI SIMILI − Milan Skriniar è destinato a lasciare l’Inter quest’estate. A 65 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 70 si potrebbe chiudere con il PSG. Intanto, una squadra si defila: il Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un difensore e il primo nome è proprio quello di Matthijs de Ligt. Secondo Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato, il Chelsea ha preannunciato una prima offerta per de Ligt da 70 milioni più bonus. Per una cifra inferiore ai 120 milioni (clausola), la Juventus potrebbe trattare. Il Bayern Monaco e il Manchester City hanno fatto un sondaggio. Come per Skriniar-PSG, ad oggi c’è solo il Chelsea veramente su de Ligt.