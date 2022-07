Pinamonti all’Atalanta, l’Inter non fa sconti. La distanza tra i due club − SI

Pinamonti uscirà dall’Inter, il giocatore resta in orbita Atalanta. C’è ancora distanza fra i due club con i nerazzurri di Milano non disposti a fare sconti. La Dea non molla

FORBICE − Andrea Pinamonti non molla l’Atalanta e viceversa. L’attaccante, classe 1999, vuole fortemente la Dea ma ad oggi filtra ancora una certa distanza con l’Inter. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, ballano 4-5 milioni di euro. L’Inter fa una valutazione del ragazzo di circa 20 milioni, l’Atalanta ha fatto sapere di poter arrivare a 15/16. Pinamonti è uno dei giocatori più ricercati sul mercato. La sua ottima stagione in prestito all’Empoli, 13 gol realizzati, non è passata in secondo piano. Oltre all’Atalanta, hanno chiesto informazioni all’Inter anche Monza, Torino e Fiorentina.