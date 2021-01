Collovati: “Inter, sconfitta dettata degli episodi. Senza Lukaku…”

Fulvio Collovati

Fulvio Collovati non dà troppo peso alla sconfitta dell’Inter in casa della Sampdoria. Anche perché i nerazzurri erano senza Lukaku. Ecco l’analisi di Fulvio Collovati a “La Domenica Sportiva”.

EPISODICO – Per Fulvio Collovati la sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria non è grave. Sebbene dia importanti indicazioni sul peso di Romelu Lukaku nella squadra di Antonio Conte. Ecco l’analisi dell’opinionista ex giocatore: «Oggi la sconfitta è dettata dagli episodi. Io penso che Lukaku sia il 50%-60% del potenziale dell’Inter. Senza di lui è un’altra squadra. Perde potenza in avanti, è uno che non fa solo gol, fa anche assist. E poi è una squadra che a volte non dimostra personalità, è abbastanza prevedibile. Probabile che abbia troppa personalità l’allenatore, non lo so. Oggi ci sono stati molti giocatori sottotono, a cominciare da Barella che è sempre tra i migliori. Dopo otto vittorie ci può stare».