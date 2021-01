Esposito-Pinamonti: i prodotti del vivaio sbloccano il colpo in attacco? – Sky

Andrea Pinamonti

Lo riporta Marco Demicheli, giornalista di “Sky Sport”: Sebastiano Esposito è in procinto di tornare all’Inter dopo la deludente esperienza alla SPAL. Il classe ’02 verrà poi girato altrove, discorso simile per Andrea Pinamonti. I dettagli

GIOVANI IN USCITA – Cedere per comprare: è questa la filosofia del mercato invernale 2021 per l’Inter di Antonio Conte. Le difficoltà economiche, connesse alla pandemia, renderanno complicate operazioni in entrata di grande portata. Nello specifico, i nerazzurri avrebbero bisogno di arricchire il pacchetto offensivo con una punta di peso. Per far questo, secondo Marco Demicheli, c’è bisogno delle uscite di Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito (ma non solo). Per i due prodotti del vivaio nerazzuro ci sarebbe la fila. Su Pinamonti è forte l’interesse del Benevento, pronto a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 14 e i 15 milioni di euro. Per Esposito, invece, si è chiusa mestamente l’esperienza alla SPAL. Il classe ’02 tornerà in nerazzurro ma verrà girato in un altro club di serie B: secondo “Sky Sport”, dovrebbe trattarsi del Pescara di Roberto Breda.

Fonte: Sky Sport