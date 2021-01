Tardelli: “Gomez lo vedo all’Inter. Ecco dove lo farei giocare”

Alejandro Gomez lascerà l’Atalanta a breve, e secondo Marco Tardelli l’Inter sarebbe una destinazione ideale. Ecco la sua analisi tattica, dagli studi de “La Domenica Sportiva”

JOLLY – Alejandro Gomez è ormai destinato a lasciare l’Atalanta quanto prima. I rapporti tra l’argentino e i bergamaschi sono ormai inesistenti. E pensando alla futura destinazione, sarebbe un profilo ideale per l’Inter, secondo Marco Tardelli. L’ex calciatore, oggi opinionista, crede che Antonio Conte non avrebbe problemi a inserirlo nei meccanismi nerazzurri. Ecco le sue parole: «Gomez lo vedo all’Inter. Lo faccio giocare al posto di Eriksen, dietro le punte. O anche come seconda punta. Non credo che per Conte sarebbe un problema trovargli un posto».