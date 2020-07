Collovati: “Inter non risponde più alle sollecitazioni di Conte! La difesa…”

Condividi questo articolo

Collovati – ex difensore dell’Inter -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si sofferma sul perché delle divergenze tra Conte e la squadra nelle ultime uscite. Il calo prima che tecnico è psico-fisico

INVOLUZIONE COLLETTIVA – Secondo Fulvio Collovati i passi falsi nerazzurri hanno un colpevole di gruppo: «Antonio Conte non sta spostando il problema. Ma si sta rendendo conto che una parte della squadra non risponde più alle sue sollecitazioni. Nelle ultime tre partite l’Inter ha preso sette gol. Tre contro il Sassuolo e due con Bologna e Hellas Verona (in realtà in mezzo ci sono anche Parma-Inter 1-2 e Inter-Brescia 6-0, ndr). Quindi la difesa non pressa più e non è più imperforabile come prima. Qualche giocatore comincia a essere un po’ scontento, ma sono tutte cose che Conte deve mettere sul piatto della bilancia. Per questo esce con quelle dichiarazioni». In un certo senso, per Collovati è giustificato il malumore di Conte per il calo della sua squadra.