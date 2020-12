Collovati: “L’Inter non sta benissimo ma ha l’organico. Col Verona…”

L’Inter giocherà contro il Verona al Bentegodi nell’ultima partita del 2020. Fulvio Collovati, ex difensore nerazzurro, ha parlato durante “Calcio Totale” su Rai Sport + della sfida in programma al Bentegodi mercoledì alle ore 18.30.

ULTIMA FATICA – Fulvio Collovati giudica il momento: «L’Inter viene da sei successi consecutivi, soprattutto dalle vittorie contro il Napoli e lo Spezia dove non ha brillato. Non è un’Inter che sta benissimo in questo momento, però l’organico consente di far entrare Stefano Sensi, che fa cambiare volto alla gara. Ha un organico che consente di vincere. Col Verona è una partita ostica: è più temibile in trasferta, perché è una squadra che si compatta e gioca molto in velocità soprattutto con le ripartenze. Però anche in casa è una squadra aggressiva, per merito di Ivan Juric. Si era detto che il Milan era la grande sorpresa di questo campionato, il Verona è la grande conferma rispetto alla passata stagione».