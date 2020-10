Collovati: “Inter-Milan, il VAR come fa a non...

Collovati: “Inter-Milan, il VAR come fa a non vedere il fallo di Kessié?”

Condividi questo articolo

Fulvio Collovati

Collovati critica il VAR di Inter-Milan, Irrati, per non aver espulso Kessié dopo il fallaccio su Hakimi a inizio ripresa del derby. L’ex difensore, che ha giocato in entrambe le squadre milanesi, ne ha parlato nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +.

ERRORE GRAVE – Fulvio Collovati torna su uno dei principali episodi di Inter-Milan: «Il VAR deve intervenire. Io sono uno di quelli che dico che la tecnologia sia un valore aggiunto, ma se non interviene in questi casi non lo è più. L’arbitro è un essere umano, lo difendo: non può vedere tutto. Ma come fa a non vedere un’entrata così da parte di Franck Kessié nei confronti di Achraf Hakimi? Nell’Inter c’erano tanti giocatori in difficoltà. I difensori devono essere aiutati dai centrocampisti, da chi sta in avanti. Secondo me Antonio Conte deve rivedere un po’ e mettere un esterno più difensivo, penso a sinistra perché Hakimi a destra non lo toglie».