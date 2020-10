De Grandis: “Inter, difensori non del tutto adatti. Scelte in controtendenza”

Stefano De Grandis

L’Inter ha cominciato la stagione piuttosto male dal punto di vista difensivo: otto gol subiti in quattro giornate, media di due a partita. Stefano De Grandis, nel corso del post partita di Verona-Genoa su Sky Sport, ritiene che il reparto non sia assortito in maniera ottimale.



DIETRO TANTI PROBLEMI – Stefano De Grandis è dell’idea che Antonio Conte debba rivedere il suo assetto difensivo dell’Inter: «Non ci sono dubbi. Ha fatto delle scelte quasi in controtendenza rispetto all’anno scorso, nel senso che Danilo D’Ambrosio sta facendo stabilmente uno dei tre, Aleksandar Kolarov che l’aveva fatto alla Roma in emergenza lo sta facendo con continuità. Milan Skriniar adesso non sta bene, però mi sembra che abbia perso un po’ di fiducia. Ha cominciato la difesa a tre l’anno scorso con Diego Godin e Skriniar: mi sembra che facciano un certo tipo di difesa, ma senza non avere difensori del tutto adatti».