Collovati: «Inter cambiata ma non indebolita! Dumfries può sostituire Hakimi»

Collovati non è fra quelli che vedono un’Inter meno forte dopo lo scorso calciomercato. L’ex difensore nerazzurro, durante La Domenica Sportiva su Rai 2, ritiene che Dumfries possa sostituire Hakimi.

COMUNQUE COMPETITIVI – Fulvio Collovati ha un buon giudizio sull’Inter: «È una squadra che è cambiata negli uomini ma non si è indebolita. Sono stati bravi, hanno cambiato ma senza indebolirsi. Denzel Dumfries può sostituire al meglio Achraf Hakimi, è una squadra che sta bene e lo sta dimostrando per come si esprime e per la sicurezza. Addirittura l’allenatore ha recuperato Matias Vecino, che era un giocatore dimenticato da Antonio Conte».