Del Piero: «Lautaro Martinez piacevole risposta per l’Inter. Ora cattiveria»

Del Piero si sofferma su Lautaro Martinez dopo Inter-Bologna 6-1. L’ex attaccante e capitano della Juventus, ospite di Sky Calcio Club, vede grande crescita da parte dell’argentino.

MIGLIORA SEMPRE PIÙ – Alessandro Del Piero usa come esempio il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato Inter-Bologna: «È un gol che, sbloccando la partita, determina molte volte la vittoria, soprattutto se si è in una grande squadra. Da lui sorpreso relativamente, perché è un ragazzo che ha molta generosità. È una piacevole risposta che dà Lautaro Martinez all’Inter e a tutto il mondo calcistico, perché noi con lui avevamo sempre un punto interrogativo: sarà continuo? Riuscirà a far bene senza Romelu Lukaku? Se lui riesce a colmarlo, con cattiveria, diventa un giocatore molto forte. Le squadre di Simone Inzaghi fanno molti gol, l’Inter ha tanti giocatori di qualità e non dimentichiamoci che ha vinto lo scudetto. Ha Edin Dzeko che può raggiungere lo stesso numero di gol di Lukaku o poco sotto».