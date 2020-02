Collovati: “Eriksen? Difficile collocamento! Handanovic? 2/3 punti in più”

L’Inter perde con la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e dal primo posto nella classifica di Serie A scivola addirittura al terzo. L’ex giocatore nerazzurro Fulvio Collovati, ospite negli studi del programma “La Domenica Sportiva” in onda su “Rai 2”, analizza alcuni aspetti della partita e la gestione di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni, anche sull’assenza di Handanovic



NUMERI E GESTIONE – L’Inter scivola al terzo posto dopo la sconfitta subita allo Stadio Olimpico per 2-1 contro la Lazio. Fulvio Collovati analizza alcuni aspetti del match di ieri sera: «I numeri sono chiari: la Lazio ha la miglior difesa del campionato, il miglior centrocampo e il capocannoniere della Serie A. Sono numeri eccezionali. La difesa dell’Inter? Mi stupisce che abbia giocato Diego Godin e non Alessandro Bastoni, che ultimamente era il preferito. È una difesa forte, però Milan Skriniar non è nel suo miglior momento e infatti non ha giocato benissimo stasera. Manca Samir Handanovic, con quel portiere lì sono due-tre punti in più in campionato. La gestione di Christian Eriksen? È un giocatore che viene dalla Premier League ma più che altro ho il dubbio, che ormai è quasi una certezza, del difficile collocamento di questo giocatore».