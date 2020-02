Zenga: “Inter non brillante contro la Lazio. Una soluzione, Padelli…”

Ospite della trasmissione “Pressing Serie A”, Walter Zenga ha parlato della sfida Lazio-Inter, che ha visto la vittoria dei biancocelesti per 2-1. L’ex portiere si è espresso anche su Padelli, provando a difenderlo dopo che ieri sera non è stato certo esente da colpe.

CAMPIONATO APERTO – Walter Zenga ha visto un’Inter poco brillante all’Olimpico contro la Lazio. Ma l’ex portiere nerazzurro non fa drammi, difendendo inoltre Daniele Padelli dalle critiche: «I dettagli hanno fatto la differenza. Non è stata un’Inter brillante come in passato, anche con il Napoli non ha entusiasmato. La cosa positiva è che è sempre a tre punti di distanza della Juventus. L’Inter è una grande squadra, con l’ingresso di Christian Eriksen la squadra cambia totalmente. Il campionato è sempre aperto: giocare in maniera diversa, cambiando modulo, potrebbe essere la soluzione per il futuro. Padelli? La sconfitta non nasce dai suoi errori. Ma la presenza di Samir Handanovic in porta da una tranquillità differente alla difesa».