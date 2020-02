Sabatini: “Inter, Lazio vittoriosa anche per errori di Conte. Eriksen…”

Ospite della trasmissione “Pressing Serie A”, su Rete 4, Sandro Sabatini ha parlato della sfida Lazio-Inter, conclusasi con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Ecco come ha commentato la partita, in maniera piuttosto critica nei confronti di Conte (soprattutto per l’ingresso di Eriksen a soltanto un quarto d’ora dalla fine).



ERRORI – Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini loda la Lazio per la vittoria di ieri sera per 2-1 contro l’Inter. Non mancano le critiche ad Antonio Conte, soprattutto per il poco utilizzo di Christian Eriksen, entrato quando mancava un quarto d’ora e i nerazzurri erano ormai già sotto nel punteggio: «La Lazio ha vinto perché ha due centrocampisti di grandissimo valore, ovvero Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. Ha sopperito a un errore del portiere e ha giocato un ottimo secondo tempo. Ma ha vinto anche perché Conte ha sbagliato. È lecito attendersi qualcosa di più da un allenatore di questa caratura. Eriksen perché gioca così poco? Lui è il Luis Alberto dell’Inter, lo spagnolo alla Lazio però gioca. Anche le sostituzioni sono da rivedere: a me Antonio Candreva era piaciuto, e prima di togliere Marcelo Brozovic ci penso due volte. L’Inter vale molto di più della versione minimal data da Conte in conferenza».