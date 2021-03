Ciarravano: «Trequartista non necessario all’Inter! Eriksen può farlo»

All’Inter manca un trequartista nel 3-5-2 di Antonio Conte ma questo non è un problema per Antonio Ciarravano, e i risultati sono a favore della squadra di Antonio Conte. Il giornalista dice la sua citando anche Arturo Vidal e Christian Eriksen.

IL TREQUARTISTA – All’Inter manca un trequartista nel 3-5-2 di Antonio Conte ma secondo Antonio Ciarravano non è necessario, e spiega anche il perché: «Manca il trequartista all’Inter? Non è necessario, in molti possono ricoprire quel ruolo. Anche Arturo Vidal ha fatto il trequartista ma qui non lo fa, il trequartista è l’opposto del regista. Il regista è un ruolo e non ha una collocazione, può giocare anche in altre posizioni. Christian Eriksen, per esempio, al Tottenham giocava in tutte le posizioni, però era lui che faceva il playmaker: ha giocato da trequartista, davanti la difesa e anche da esterno di attacco».