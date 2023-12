Ciarravano: «Onana, all’Inter andata molto bene. Salvata spesso!»

André Onana si è reso protagonista con l’Inter nella scorsa stagione. Sta riuscendo a emergere meno quest’anno col Manchester United. Paolo Ciarravano, ospite di Sky Sport 24, dice la sua sul momento del portiere camerunense.

PROBLEMA – Paolo Ciarravano ripercorre la stagione scorsa con l’Inter di André Onana, sottolineando le difficoltà riscontrate al Manchester United. Di seguito il pensiero del giornalista: «È facile dire che al Manchester United Onana sia stato un rinforzo sbagliato. Io dico di no o, meglio, può essere stata sbagliata la scelta di prendere questo portiere anziché un altro. Quello che avevano è un portiere, per carriera, imparagonabile ad Onana. Ma non è il gioco delle figurine. Troppo facile paragonare David De Gea con Onana, però dobbiamo contestualizzare tutto. Il De Gea degli ultimi anni non è stato quello dei primi sei, sette anni al Manchester United. È un portiere con caratteristiche assolutamente diverse rispetto ad Onana, il Manchester United voleva un portiere che permettesse di far partire l’azione da dietro in un certo. E per certi versi, in fase di possesso Onana ha aiutato. Il problema è che non è un portiere tecnicamente impeccabile quando si tratta di parare e alcune volte è andata molto bene, altre meno. È andata molto bene all’Inter secondo me. Perché ha dato tanto dal punto di vista dell’inizio dell’azione e poi soprattutto in Champions League lo scorso anno vanno ricordate le sue prestazioni. Onana col suo stile, forse discutibile e che fa storcere la bocca ai tecnici, è riuscito a salvare anche risultati importanti e qualificazioni importanti. Al Manchester United non l’ha ancora fatto».