Juventus, rischia ma vince col Frosinone! Vlahovic decisivo

FINALE – La Juventus, dopo il pareggio contro il Genoa, ritrova la vittoria in campionato. Allo ‘Stirpe’ contro il Frosinone i bianconeri si impongono per 1-2. Ad aprire le marcature il giovane Yildiz che, al 12′, salta due uomini dalla sinistra, si accentra e batte Turati sul primo palo. Dopo un primo tempo avido d’emozioni, nella ripresa si risveglia il Frosinone che trova il pareggio al 51′: Monterisi verticalizza per Baez che supera Kostic e batte Szczesny. Il gol del pareggio scuote i padroni di casa che sfiorano la rete prima con Soulè, al 57′ e poi con Harroui al 71′ su cui è miracoloso Szczesny. Nel finale la Juventus spinge e trova la rete dell’1-2 con Vlahovic, entrato nella ripresa al posto di Yidliz: all’81’ l’attaccante è letale di testa su cross di McKennie. Nel finale annullata la possibile doppietta del serbo per fuorigioco. Con questi tre punti la Juventus accorcia in classifica, momentaneamente, sull’Inter portandosi a -1 in attesa della sfida dei nerazzurri col Lecce, in programma questa sera alle 18.