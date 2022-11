Chiodi: «Chivu tatticamente da formare, in Primavera nessuno come lui»

L’agente Pietro Chiodi ha parlato di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter Primavera. Il tecnico rumeno, a detta sua, è ancora da formare, ma ha già mostrato le sue qualità. Le sue parole a Calciomercato.it

FASE DI CRESCITA − L’agente Pietro Chiodi si è espresso così sull’amico Chivu: «Chivu che percorso ha davanti a sé? Una cosa è chiara, è stato il primo allenatore a vincere al suo primo anno il campionato Primavera e il primo straniero ad averlo fatto. Per il resto vediamo. Cristian ha una particolarità importante, oltre alla tecnica, che parla cinque lingue. È fondamentale in uno spogliatoio. Tatticamente credo che sia ancora da formare, è giovane e non ha questa esperienza».