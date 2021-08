Champions League, play-off: oggi l’Inter conosce tre avversarie al sorteggio

La Champions League assegna oggi tre dei sei posti rimanenti per la fase a gironi: si gioca metà del ritorno dei play-off. Una partita va anche in diretta TV in chiaro, da ricordare che il sorteggio è giovedì alle ore 18 con l’Inter in prima fascia (vedi articolo).



CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO PLAY-OFF

PERCORSO CAMPIONI

Ludogorets-Malmo (andata 0-2) martedì 24 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 253 e streaming Mediaset Infinity

Ferencvaros-Young Boys (andata 2-3) martedì 24 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 254 e streaming Mediaset Infinity

PERCORSO PIAZZATE

PSV Eindhoven-Benfica (andata 1-2) martedì 24 agosto ore 21 – diretta TV Italia 1, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset