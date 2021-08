Biasin: «Con Inzaghi più leggeri. Tutto su Correa, ma pronta alternativa»

L’Inter è partita con una larga vittoria dopo un’estate piuttosto complessa. Secondo il giornalista Biasin, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, Inzaghi ha dato maggiore libertà ai giocatori. I dirigenti nel frattempo stanno cercando di completare la squadra sul mercato, con Correa come obiettivo principale.

VITTORIA E LEGGEREZZA – “L’Inter è partita davvero bene e dovrebbe essere una non-notizia visto che stiamo parlando dei campioni d’Italia, ma lo diventa dopo due mesi passati a parlare di ‘tragedie’ fuori e dentro al campo. E invece no. Fuori dal campo i nerazzurri hanno trovato un discreto equilibrio (nel medio periodo bisognerà certamente passare dal passaggio di proprietà, ma i quasi 200 milioni di introiti sono una discreta boccata d’ossigeno). Dentro al campo Simone Inzaghi ha fatto vedere di avere le idee chiarissime. La sensazione è che dopo aver assorbito la consapevolezza dei vincenti (merito di Antonio Conte) ora questo gruppo possa fare un ulteriore salto di qualità grazia alla ‘strategia della leggerezza’. Inzaghi lo ha fatto capire: vuole giocatori concentrati ma anche liberi di esprimersi. Un buon modo per far sì che rendano al meglio”.

ULTIMO TASSELLO – “Il resto passa per un mercato che, al momento, pare molto azzeccato. Fuori Achraf Hakimi dentro Denzel Dumfries, fuori Christian Eriksen (che amarezza…) dentro Hakan Calhanoglu, fuori Romelu Lukaku dentro Edin Dzeko e… Joaquin Correa. Il discorso sull’argentino è assai chiaro: l’Inter offre 30 milioni tutto compreso, oltre non andrà. La palla passa a Claudio Lotito. I nerazzurri hanno già le alternative (Andrea Belotti su tutte, offerta da 20 milioni) ma contano di chiudere con il laziale (vedi articolo). Dovesse arrivare, beh, l’Inter si ritroverebbe con una rosa che forse non è all’altezza di quella che ha vinto il tricolor ma, di sicuro, non sfigura di fronte a nessuna, almeno in Serie A. Parliamoci chiaro: Conte poteva anche rischiare, suvvia…”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin