Champions League, ufficiali le prime due fasce: Inter, sorteggio con le big

La Champions League si è chiusa ieri e da ora si pensa alla prossima stagione (vedi calendario). L’Inter sarà alle prese con un sorteggio come testa di serie, ma è nota anche la seconda fascia e da lì non arrivano buone notizie.

POTEVA ANDARE MEGLIO – L’Inter avrà una rivale in seconda fascia non certo agevole nella prossima Champions League. Dopo la vittoria di ieri del Chelsea sono ufficiali i primi due raggruppamenti per il sorteggio della fase a gironi 2021-2022, che si terrà giovedì 26 agosto alle ore 18. In tutti i casi nel girone della squadra di Simone Inzaghi ci sarà una grande del calcio europeo, visti i nomi presenti. Poteva però anche andare peggio: se ieri avesse trionfato il Manchester City sarebbe finito lo Zenit in prima fascia, perché gli inglesi erano già teste di serie avendo vinto la Premier League, col Chelsea in seconda e il Borussia Dortmund addirittura in terza. Ecco la situazione aggiornata a oggi per le ventisei squadre già sicure di accedere alla fase a gironi, le ultime sei qualificate arriveranno dai play-off che si concluderanno il 24 e 25 agosto.

CHAMPIONS LEAGUE – FASCE PROVVISORIE SORTEGGIO 2021-2022

PRIMA FASCIA – DEFINITIVA

Chelsea – Inghilterra (detentore Champions League)

Villarreal – Spagna (detentore Europa League)

Atlético Madrid – Spagna (campione Liga)

Manchester City – Inghilterra (campione Premier League)

Bayern Monaco – Germania (campione Bundesliga)

Inter – Italia (campione Serie A)



Lille – Francia (campione Ligue 1)

Sporting CP – Portogallo (campione Liga NOS)

SECONDA FASCIA – DEFINITIVA

Real Madrid – Spagna

Barcellona – Spagna

Juventus – Italia

PSG – Francia

Manchester United – Inghilterra

Liverpool – Inghilterra

Siviglia – Spagna

Borussia Dortmund – Germania

TERZA FASCIA – LE SQUADRE SICURE

Porto – Portogallo

Ajax – Olanda

RB Lipsia – Germania

Atalanta – Italia

Zenit – Russia

TERZA O QUARTA FASCIA (IN BASE AI PLAY-OFF DI CHAMPIONS LEAGUE)

Besiktas – Turchia

Dinamo Kiev – Ucraina

Club Brugge – Belgio

QUARTA FASCIA – LE SQUADRE SICURE

Milan – Italia

Wolfsburg – Germania