Cesar: «Inter stanca, ma è normale! Inzaghi fra i migliori al mondo»

Cesar Aparecido, ex di Inter e Lazio, ha parlato della squadra di Inzaghi e delle prospettive future del tecnico

STORTA – Queste le parole di Cesar a TvPlay: «Non vedo un giocatore con caratteristiche simili alle mie che mi rispecchia. Come esterni di fascia mi piace Kostic ma andiamo sui parametri fisici o Carlos Augusto che ho avuto il piacere di conoscerlo, ha tanto forza e un buon piede. Se andasse via Dimarco, potrebbe benissimo fare il titolare all’Inter ma a livello tecnico non vedo nessuno come ero io. Mi ricordo che Inzaghi prima del Covid era prima in classifica con più o meno gli stessi giocatori di adesso salvo Milinkovic-Savic. All’Inter ha tanti cambi all’altezza dei titolari che gli danno la garanzia di mantenere sempre un certo livello e concentrare. È una squadra bella unita dove non ci sono le prime donne. Nelle ultime partite ha accusato un po’ di stanchezza ma è normale, non sei più lucido come prima. La partita con l’Atletico Madrid è stata anomala, una serata storta perché hanno sbagliato tutti e farlo in una singola gara è stato troppo. Inzaghi? È uno dei più bravi allenatori al mondo, ha rosa molto ampia sa gestirla benissimo con una mentalità vincente se continua così arriva la seconda stella. Non troverebbe problemi se dovesse andare in Premier League, anzi sarebbe un’opportunità di crescita per vivere un calcio diverso un’altra cultura e mentalità diversa. In Inghilterra c’è il profilo del manager con molta autonomia nelle scelte e lì diventa un bel giocattolo poi il discorso passa al campo ma lui si è guadagnato il rispetto di tutto Europa facendo questo grandissimo lavoro all’Inter».