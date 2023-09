Ceferin sicuro: «Arabia Saudita avrà vita breve! Champions League? Assurdità!»

Ceferin in una lunga intervista al sito sloveno N1 ha parlato del calcio in Arabia Saudita e della UEFA Champions League, con riferimento ai club sauditi.

VITA BREVE – Aleksander Ceferin smentisce le voci legate alla Champions League in Arabia Saudita e rincara la dose: «Questa storia dell’Arabia Saudita avrà vita relativamente breve. Ho già detto pi àvolte che secondo me questo è l’approccio sbagliato allo sviluppo del calcio. Inserendo calciatori che hanno praticamente finito la carriera in Europa, non si sviluppa calcio. La Cina ha fatto la stessa cosa anni fa, ma la sua Nazionale non è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo. Finale di Champions League in Arabia Saudita o club in Champions League? Una totale assurdità. Si giocherà solo in Europa e vi parteciperanno le squadre dei paesi membri della UEFA».