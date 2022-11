Cecchi: «Scudetto? Inter può rientrare. Vedo Correa in un ipotetico 4-3-3»

Stefano Cecchi, intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, ha risposto a qualche domanda sull’Inter. Sullo Scudetto, nerazzurri ancora non spacciati. Poi una considerazione su Correa

ALTERNATIVE − Cecchi risponde alla domanda di un ascoltatore su un possibile cambio modulo dell’Inter: «Scudetto? Vedo avversaria del Napoli il Milan, ma se l’Inter continua così può rientrare. Esterni? In un ipotetico 4-4-2 sia Dumfries che Bellanova possono fare gli esterni alti. Non è il modulo iniziale con la rosa che lavora da sempre sul 3-5-2 ma le alternative ci sono. Credo che in un 4-3-3 atipico anche Correa possa fare l’esterno. Ma se tu lavori sul 352 è normale che l’Inter costruisca una squadra sui dettami tecnico-tattici dell’allenatore».