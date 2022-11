Condò: «Bayern Monaco-Inter amichevole di lusso. Preservate le star»

L’Inter è uscita sconfitta dalla gara col Bayern Monaco in una vera e propria amichevole di lusso vista la qualificazione già archiviata per entrambe. Condò ha commentato la gara

GARA PREVEDIBILE − Nel suo ormai proverbiale podcast di Champions League su Sky Sport, Paolo Condò analizza anche la partita di Monaco di Baviera: «La partita dell’Allianz Arena è stata ciò che ci si aspettava. Sia Inter che Bayern Monaco hanno giocato col minutaggio delle loro star. I nerazzurri sono partiti meglio con le due conclusioni di Barella, da classificare alla voce palle-gol. Subito dopo è stato Gosens a innescare l’occasionissima per Lautaro Martinez, a cui è risultata difficile una deviazione sotto porta non proprio impossibile. Nel finale è venuto fuori in cattedra il Bayern Monaco con il colpo di testa di Pavard e il gol nella ripresa dell’intramontabile Choupo-Moting».