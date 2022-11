Impallomeni: «Inter, compiuto capolavoro! Se vince contro la Juventus…»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter e del percorso dei nerazzurri in Champions League. L’ex calciatore parla inoltre dell’imminente sfida contro la Juventus

CAPOLAVORO – Questa l’analisi di Stefano Impallomeni: «Champions League? Complimenti al calcio italiano. Io sinceramente non mi aspettavo un Napoli col migliore attacco della Champions League e così devastante. Complimenti al Milan che aveva un girone sulla carta più facile di quello dell’Inter. L’Inter ha compiuto il vero capolavoro, nel momento peggiore della stagione è uscita dalla crisi e quella spinta le è servita per passare il turno di Champions su un Barcellona discontinuo la sta aiutando in campionato. Ora ci sarà lo scontro verità, più importante per la Juventus che per l’Inter che se vince si mette bene. I nerazzurri sono stati antagonisti di se stessi, io credo che Inzaghi ha avuto responsabilità sulle scelte e dei tentennamenti ma ha rivisto certi problemi e quindi gli vanno fatti i complimenti. È stato aiutato dai giocatori che hanno fatto quadrato e sono usciti dalla crisi».