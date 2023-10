Cecchi: «Lukaku? Fossi dell’Inter lo fischierei! Legittimo perché…»

Cecchi è d’accordo con quello che i tifosi dell’Inter hanno intenzione di fare domenica prossima, in occasione del ritorno a San Siro di Lukaku. Di seguito la schietta opinione del giornalista su Radio Sportiva.

POSSIBILITÀ LEGITTIMA – Stefano Cecchi spiega perché i tifosi dell’Inter hanno il diritto di protestare contro Romelu Lukaku in Inter-Roma. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dichiara: «C’è una categoria di giocatori che più fischi e più si esalta, come Ibrahimovic. Un’altra che invece sente il peso dei fischi. Io dirò una cosa per cui sarò in netta minoranza: se fossi interista il fischietto lo comprerei anch’io per Lukaku. Per me è l’eccesso e l’offesa che non va bene. Ma fischiare non è offendere o fare qualcosa di scorretto. È una legittima possibilità che hai di contestare un qualcosa che ti ha ferito, che va oltre l’aspetto tecnico. Non è in discussione che Lukaku è bravo o non lo è. È in discussione il fatto che abbia ferito il sentimento di una tifoseria. Come fai a non contestarlo? Perché io interista non posso avere il diritto di fischiare Lukaku? Ma tutta la vita lo fischio».