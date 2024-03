Cecchi: «Acerbi? Se pensate a sentenza indirizzata dall’Inter smettete!»

A Cecchi non piace che molti abbiano giudicato la questione Acerbi-Juan Jesus esclusivamente in base al loro tifo personale. Il giornalista non accetta che si metta in mezzo l’Inter come protagonista attiva.

LA PREFERENZA – Nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, Stefano Cecchi critica alcuni commenti degli ascoltatori: «Spesso ho notato che sulla questione Acerbi-Juan Jesus si sia presa posizione riguardo al tifo. Sapete che ho il cuore viola, ma se un mio giocatore dice quell’insulto sono il primo a denunciarlo. Perché il rispetto dell’uomo è fondamentale e non esiste divisione di parte, non esiste il cuore che deve portarti da una parte. Vedo molti messaggi “E ma l’Inter”, ma se davvero pensate che il Giudice Sportivo sia stato indirizzato da Giuseppe Marotta dovete smettere di vedere il calcio. Se pensate che una cosa del genere esista come fate a seguire il calcio? Non sono interista, ma se pensassi che se ci fosse stato un altro al posto di Acerbi sarebbe sbagliatissimo. Non pensiamo soltanto alla fede sportiva, pensiamo a un giudice che sia super partes».