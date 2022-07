Ceccarini: «Dzeko infelice all’Inter? Se così fosse porta Juventus aperta»

Niccolò Ceccarini, in collegamento su Tmw radio, ha parlato di Dzeko e della sua posizione all’Inter. Il giornalista tiene sempre aperta la porta della Juventus in caso di addio

PORTA APERTA − Ceccarini commenta la situazione di Dzeko in nerazzurro: «L’Inter con Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa ha un attacco più che completo. Se poi Dzeko dovesse puntare i piedi e non fosse contento del poco spazio che avrà all’Inter, credo che la porta della Juventus si sia sempre aperta. Morata è ancora un giocatore dell’Atletico Madrid e Massimiliano Allegri cerca un vice Vlahovic. Ma anche non sarebbe un titolare fisso».