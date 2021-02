Cassano: Â«Inter ora macchina perfetta! Due grandi meriti a ConteÂ»

Cassano: «Inter ora macchina perfetta! Due grandi meriti a Conte»

Antonio Cassano

Cassano, ieri presente durante la diretta Twitch sul canale “BoboTV”, ha parlato della vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan facendo i complimenti ad Antonio Conte per due motivi particolari.

MACCHINA PERFETTA – Cassano analizza la vittoria dell’Inter sul Milan complimentandosi con Conte: «L’Inter ieri ha fatto una buonissima partita, il primo tempo è stato più o meno equilibrato. Nei quattro minuti del secondo tempo Samir Handanovic ha fatto tre miracoli ma con il due a zero ha chiuso la partita. Tempo fa avevamo qualche dubbio sul Milan, cioè per quanto avrebbe retto ancora? E la nostra impressione è stata confermata in questo periodo. Sono stato il primo a disintegrare Antonio Conte quando le cose non andavano bene, però ha preso il suo uomo di fiducia che è Arturo Vidal, che per me è stato un grande campione, per ora sta facendo male e lo ha messo fuori. L’Inter ora sta facendo bene con Christian Eriksen titolare, ha dato qualità. Un altro merito di Conte è quella di far giocare bene Ivan Perisic a sinistra, ora l’Inter è una macchina perfetta!».

SU LUKAKU – Cassano esprime un suo parere in merito all’attaccante dell’Inter: «Lukaku agli Europei? Vedrete che il giorno in cui trova degli animali come lui in difesa, come in Premier League, troverà delle difficoltà».