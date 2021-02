Lautaro Martinez show contro il Milan continua la tradizione degli argentini

Lautaro Martinez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku 30 gol in due in questo momento della stagione, lavorano e rispondono sul campo alle critiche. Sei gol a testa tra Lazio e Milan non sono un caso (vedi QUI). L’argentino in particolare raggiunge nuovi traguardi con i gol realizzati al derby.

BOMBER ARGENTINO – Lautaro Martinez completa Romelu Lukaku e viceversa. La coppia nerazzurra dell’Inter è giovane e spietata sotto porta, i due si capiscono e il feeling è speciale dentro e fuori il campo. L’argentino in particolare, già a quota 13 gol in Serie A (più quattro assist), significa che in questa stagione, al momento, ha partecipato a ben diciassette reti realizzati dalla squadra, come in tutta la passata stagione. Con la doppietta realizzata domenica contro il Milan, Lautaro Martinez è il secondo straniero più giovane ad aver segnato una doppietta in Serie A e in un derby. A soli ventitré anni, l’attaccante continua la tradizione dei bomber argentini all’Inter come Mauro Icardi e Diego Milito, gli ultimi a segnare più di un gol nello stesso derby.

RINNOVO PRONTO – Lautaro Martinez è pronto a continuare la tradizione degli argentini all’Inter con un rinnovo sul quale è già stato assicurato dalla società. Si attende solo l’OK definitivo da parte di Suning che in questi giorni valuta e tratta con nuovi eventuali soci. L’argentino prolungherà il suo contratto con i nerazzurri con tanto di adeguamento dell’ingaggio e la probabile rimozione della clausola rescissoria.