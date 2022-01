Cassano: «Inter, macchina che va da sola. Ha il campionato in mano»

Antonio Cassano, in collegamento alla Bobo Tv, ha parlato dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi sia una macchina perfetta. Per l’ex giocatore, i nerazzurri hanno il campionato in mano

MACCHINA − Cassano sulla falsariga di Vieri (vedi articolo), non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri: «L’Inter è una macchina che va da sola, il grande merito della base deve essere data ad Antonio Conte. Il più poi lo ha messo Simone Inzaghi che sta facendo sentire tutti bene, coinvolge tutti i giocatori e quindi credo che l’Inter ha in mano il campionato. Sono troppo forti».