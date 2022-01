Vieri: «Inter con la sigaretta, dà sempre la sensazione di trovare il gol»

Christian Vieri, durante la Bobo Tv su Twitch, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Lazio ieri a San Siro. L’ex nerazzurro elogia la squadra di Inzaghi e la sua grande forza

STRAPOTERE − Vieri sui nerazzurri dopo Inter-Lazio: «L’Inter gioca con la sigaretta, non c’è partita per nessuno. Si riscaldano nel secondo tempo Dzeko, Correa, Dimarco: chi entra fa bene. Non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse fare gol, rete soltanto con l’errore. I nerazzurri giocano bene, tranquilli, hai la sensazione che tra un po’ fai gol. Brozovic non mi fa impazzire però gioca con la sigaretta. Migliore in campo Sanchez».