Cassano: «Inter in confusione, ma intravedo qualcosa per poter risalire»

Cassano parla della sconfitta dell’Inter, anche se nei problemi intravede comunque qualcosa di positivo. A differenza della Juventus. Il suo parere nel suo format Habla Antonio lanciato su Instagram.

SITUAZIONI DIVERSE – Antonio Cassano esprime la sua opinione riguardo le sconfitte di Inter e Juventus: «In questo momento vedo grande confusione da parte dell’allenatore e dei giocatori. Va in vantaggio 0-1, poi da soli si buttano tre volte la palla in rete partendo dall’autogol. Però io all’Inter intravedo qualcosa, non so cosa però qualcosa c’è per poter risalire. Juventus? Ormai è facile sparare sulla croce rossa. L’allenatore deve andare via».