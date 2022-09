Inter, mancano ordine e polso. Una figura dello staff sotto accusa

Nell’Inter sconfitta dall’Udinese si notano diversi elementi che fanno preoccupare. In primis, manca solidarietà tra i giocatori, testimoniata dal linguaggio del corpo di alcuni di questi. Poi, nello staff manca una figura che riporti l’ordine: Riccardo Ferri appare al momento in difficoltà nel gestire lo spogliatoio nerazzurro.

NERVOSISMO SUL CAMPO – La sconfitta dell’Inter contro l’Udinese (qui gli highlights) ha messo in evidenza alcuni problemi di campo. E non si parla di questioni tattiche (o meglio, non solo), ma di tenuta mentale deficitaria. I nerazzurri sono apparsi nervosi sul campo. Questo nervosismo fa sì che la solidità del gruppo venga meno. Agli occhi degli spettatori e degli addetti ai lavori, la squadra appare disunita. In più, i giocatori non sembrano appartenere a un collettivo, ma al contrario sembrano solisti e poco solidali nei confronti dei compagni. Un esempio lampante lo si può prendere dal match di Udine. Quando Dumfries sbaglia a non passare il pallone a un Barella solo al limite dell’area, il centrocampista sardo si dispera e si sdraia per terra arrabbiatissimo. Oltre a lui Brozovic, Gagliardini e addirittura il nuovo arrivato Acerbi sbracciano e mandano a quel paese il compagno. Segnali non incoraggianti e che testimoniano il clima pesante in casa nerazzurra.

FERRI E LA MANCANZA DI POLSO: IL TEAM MANAGER INDIFFERENTE

FERRI POCO DI FERRO – Un’altra figura finita sotto la lente di ingrandimento è quella di Riccardo Ferri. Il team manager nerazzurro sembra essere in difficoltà. Come dimostrano le immagini che riprendono la sua reazione al nervosismo di un Alessandro Bastoni appena sostituito. Il numero 95 nerazzurro prende a calci i sediolini della panchina, ma il team manager sembra indifferente di fronte a ciò. Ci si chiede quindi se Ferri abbia deciso di ignorare volutamente la cosa per non innescare ulteriori reazioni nel giocatore, oppure se invece non sapesse come comportarsi. Ferri ha tempo per imparare a conoscere meglio i giocatori e lo spogliatoio, ma è necessario un po’ di polso anche da parte sua. Al momento, infatti, Ferri non è di ferro, ma è fin troppo morbido.