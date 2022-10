Cassano: «Inter ha rischiato di non vincere una partita che aveva in tasca!»

Antonio Cassano ha analizzato Fiorentina-Inter 3-4 e in particolare l’atteggiamento dei nerazzurri dopo il raddoppio. L’ex attaccante poi attraverso il suo canale Instagram ha parlato del fallo di rigore di Federico Dimarco.

DA RIVEDERE – Cassano ha parlato così della sfida vinta dai nerazzurri al Franchi: «L’Inter ha fatto i primi quindici minuti straordinari, aveva la partita in mano, poi ha finito di giocare fino al 2-2 dove c’era anche l’espulsione di Federico Dimarco sul rigore dato a Bonaventura. Valeri deve stare almeno cinque giornate fermo, è scandaloso quello che ha fatto! L’Inter poi ha ripreso a giocare con il 2-3 ma ha subito il 3 a 3 pari, è stata una partita particolare. La Fiorentina ha fatto una buona partita. L’Inter è questa, è forte ma ha rischiato di non vincere una partita che aveva in tasca».