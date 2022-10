Lautaro Martinez: «Obiettivo scudetto? No, persi troppi punti! A Firenze…»

Lautaro Martinez dopo essersi bloccato a Barcellona non smette di segnare e far segnare. L’argentino, grande protagonista anche nella vittoria dell’Inter a Firenze, tiene i piede ben saldi a terra e non pensa allo scudetto come un obiettivo. Di seguito le sue dichiarazioni a Rai Sport

OBIETTIVO SFUMATO – Lautaro Martinez è realista dopo la vittoria dell’Inter sul campo della Fiorentina: «Abbiamo preso ancora tre gol, abbiamo dovuto farne 4 per vincere quindi sono tanti. Però siamo in tempo, è importante vincere e prendere punti perché ne abbiamo persi tanti. Se lo scudetto è ancora un obiettivo? No perché abbiamo perso punti importanti quindi adesso pensiamo solo a recuperare».