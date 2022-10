Lukaku, ci siamo! Lavoro a buona intensità, convocazione imminente – Sky

Lukaku anche oggi si è allenato ad alta intensità e in vista del Viktoria Plzen le chance di esserci aumentano sempre di più (vedi articolo). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto da Appiano Gentile su Sky Sport, la convocazione del belga è imminente

LAVORO INTENSO – Romelu Lukaku lavora ad alta intensità e la sua convocazione per Inter-Viktoria Plzen sembra ormai certa: «Per quanto riguarda Lukaku, la sua convocazione è imminente perché ha lavorato anche oggi a buona intensità. Se domani si conferma questa situazione, verrà convocato per il Viktoria Plzen. Brozovic non è ancora in gruppo, manca ancora un pochino. L’obiettivo era più la Juventus ma c’è qualche sentore di poterlo avere già tra i convocati contro la Sampdoria». Queste le ultime di Matteo Barzaghi.