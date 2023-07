Carnevali: «Frattesi vendita importante! Lui in un grande club»

Carnevali ospite su Rai 2 nel corso di “Calcio Totale” ha parlato della cessione da parte del Sassuolo di Davide Frattesi all’Inter.

CESSIONE IMPORTANTE – Giovanni Carnevali esprime soddisfazione per la cessione del centrocampista italiano ai nerazzurri: «Colpo Frattesi in uscita? Fortunatamente come ogni anno festeggiamo una vendita importante, è stata una trattativa lunga con diverse società interessante. Ha permesso di dare a lui di approdare in un grande club, e a noi di poter far degli investimenti anche sui ragazzi giovani. L’obiettivo è quello di portare avanti la politica dei ragazzi giovani, soprattutto italiani. Amicizia con Marotta? Non c’è amicizia che tenga! (ride, ndr)».