Caressa: «Mondiale necessario per sopravvivenza club. Sosta più lunga»

Fabio Caressa – noto telecronista e volto di Sky Sport – ha parlato dei playoff dai quali l’Italia è costretta a passare per volare ai Mondiali nel 2022 in Qatar. Sottolineando come a marzo sia necessario sospendere il campionato una settimana prima per preparare al meglio gli impegni.

VITA O MORTE – Fabio Caressa ha parlato dell’importanza per l’Italia di qualificarsi al Mondiale e della necessità di prolungare la sosta di marzo: «Se perdiamo per otto anni il mondiale, perdiamo due o tre generazioni di tifosi. Per questo in Lega dovrebbero mettersi una mano sul cuore e lasciare tempo al gruppo di trovarsi per tempo. Saltiamo una giornata in più, chiudiamo prima il campionato e ci prepariamo per i playoff. Poi quella giornata la recuperiamo dopo. È una questione di vita o di morte per il campionato, la Lega dovrebbe decidere di dare a Mancini una settimana più».