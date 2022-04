Caressa: «Mia top undici, metto tre dell’Inter! Ma anche Pinamonti…»

Caressa in un video pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube ha stilato la sua top undici della trentaquattresima giornata di Serie A, inserendo ben tre giocatori dell’Inter, quattro volendo contare anche Andrea Pinamonti.

TOP UNDICI – Fabio Caressa mette tre giocatori dell’Inter nella sua top undici della trentaquattresima giornata: «Nella mia top undici metto Denzel Dumfries. Non è semplice per uno che viene da un calcio diverso come quello olandese, ambientarsi in Italia dove il concetto di difesa è diverso. È stata una stagione in crescendo per lui e sta facendo molto bene. Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu nella mia top undici, il turco molto più costante rispetto quello visto al Milan, ma soprattutto più decisivo. In attacco questa volta dico Leao anche se avrei potuto mettere Lautaro Martinez, ma l’argentino lo abbiamo già messo tante volte. In attacco metto anche Andrea Pinamonti, che consiglierei di tenercelo in Italia! Quando era ragazzino e giocava all’Inter era considerato un futuro crack e si parlava di Italia. Ha avuto dei momenti in cui non era riuscito a esprimerci, quest’anno invece è molto continuo e questo lo sta favorendo e quindi merita un posto».