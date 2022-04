VIDEO – Bologna-Inter (Serie A), l’ultimo precedente: nove di fila

In attesa di Bologna-Inter di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in Serie A al Dall’Ara. Partita vinta per 0-1 dai nerazzurri grazie a una rete di Romelu Lukaku. Ecco il video.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 3 aprile 2021 allo stadio Renato Dall’Ara va in scena Bologna-Inter, ultimo precedente giocato in Serie A dalle due squadre in Emilia. I nerazzurri, in piena corsa scudetto, approfittano dell’occasione allungando a +8 sul Milan allora secondo, andando a trovare il sigillo decisivo già nel primo tempo. A segnarlo è Romelu Lukaku, che al 31′ ribatte in rete con il destro un palo colpito proprio da lui stesso di testa. Massimo risultato con il minimo sforzo, che regala la nona vittoria consecutiva ai nerazzurri.

BOLOGNA-INTER (SERIE A) 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale del club nerazzurro – l’ultimo Bologna-Inter giocato in Serie A allo stadio Renato Dall’Ara e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera.