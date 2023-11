Caressa: «Juventus-Inter, mi chiedo una cosa. Questi sono dati di fatto»

Fabio Caressa ha parlato in vista di Juventus-Inter, big match tra bianconeri e nerazzurri in programma domani sera.

FORMAZIONI – Queste le parole di Fabio Caressa nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Io oggi guardavo Juventus-Inter. Si comincia dalle formazioni e perché sento ancora parlare del fatto che la Juve giochi male. Io ho visto alcune partite e non ha giocato sicuramente bene. Penso per esempio con la Fiorentina, eccetera eccetera».

GIOCATORI – Caressa ha aggiunto. «Però, se prendete la Juve di oggi e l’undici dell’Inter, quanti della Juve giocano nell’Inter? Allora giocano Szczesny/Sommer, magari gioca Szczesny perché a me piace di più come portiere. È più regolare rispetto a Sommer. Poi Bremer forse può trovare posto al posto di de Vrij centrale, forse Bremer, ma forse nei tre. A Rabiot ho cercato un posto a centrocampo nell’Inter, non l’ho trovato perché Mkhitaryan, Calhanoglu… E davanti c’è Chiesa che potrebbe giocare al posto di Thuram, ma sono due giocatori diversi perché Thuram gioca per la squadra, Chiesa al momento gioca un po’ da solo. Benissimo, ma gioca un po’ da solo».

DATI DI FATTO – Caressa ha spiegato. «Allora io mi chiedo: “Ma, se è lì la Juve, che se la sta giocando con l’Inter, ma sarà così sciocco l’allenatore?”. Questi sono dati di fatto. La Juve è lì giocando con meno giocatori di quanti ne avesse all’inizio perché Pogba è rotto e Fagioli lo sappiamo. E quindi i centrocampisti sono quattro alla fine. Poi c’è Nicolussi Caviglia che, con tutto il rispetto, giocava in altre categorie. Quindi io vedo i dati di fatto. Mi sono perso ovviamente tutte le discussioni di quest’ultima parte di stagione, però i dati di fatto sono questi».