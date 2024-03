Caressa: «Inzaghi se l’è giocata con Guardiola. Consapevolezza!»

Fabio Caressa ha analizzato su Sky Sport la crescita di Simone Inzaghi nell’ultimo anno e soprattutto i pericoli derivanti dalla sfida con l’Atletico Madrid.

CRESCITA – Fabio Caressa ritorna al passato e non solo: «Inzaghi ha preso consapevolezza giocandosela con il più grande di tutti, Guardiola. Era fermo su alcune cose, come i cambi sbagliati e altri fattori. Ora si è liberato. Io ho avuto una strana sensazione. L’Inter contro l’Atletico Madrid non ha dominato, ha giocato solo bene. Ci sono sviluppi di gioco in cui si liberavano uomini davanti alla porta. Gli spagnoli hanno fatto vedere potenzialità da non sottovalutare. Non sarà facile passare per l’Inter al Civitas Metropolitano».