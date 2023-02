Caressa: «Inter, un’impressione sul gruppo! Inzaghi, turnover è vecchio»

L’Inter cade sul campo del Bologna e Lautaro Martinez, nel post partita, rimprovera l’intero ambiente, soprattutto i suoi compagni (vedi articolo). Caressa parla proprio dell’argentino con una riflessione sul ruolo di Inzaghi. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

IMMAGINI – L’Inter perde sul campo del Bologna con una prestazione insufficiente e Lautaro Martinez nel post-partita tira le orecchie anche ai suoi compagni. Fabio Caressa fa una riflessione proprio partendo delle dichiarazioni dell’argentino: «La fotografia è quella di Lautaro Martinez che si sbraccia disperatamente in area e poi dice cose importanti a fine partita. C’è una tirata di orecchie fortissima verso i suoi colleghi. Quella è l’immagine che fa coppia con altre immagini che abbiamo visto durante la stagione, come il battibecco tra Lukaku e Barella o le braccia larghe di quest’ultimo».

GESTIONE – Prosegue Caressa: «Allora a me viene in mente una cosa: parliamo tanto di tattica ma a me sembra che il calcio stia andando verso l’uno contro uno e verso i duelli tra i grandi giocatori. Il calcio sta andando verso un’altra direzione un po’ per questione di marketing, perché i giovani sono interessati più alle skills e meno alla tattica, ma anche perché l’allenatore ha un po’ cambiato mestiere. È importante prima di tutto che sia un gestore di uomini, perché se tu gestisci bene gli uomini hai il Napoli di quest’anno se li gestisci male hai il Chelsea di Potter».

RIMPROVERO – Caressa specifica poi qual è il rimprovero da muovere a Simone Inzaghi: «Ritornando all’Inter, se c’è da muovere dei rimproveri a Inzaghi non è sul modo in cui gioca – di cui se ne può anche parlare -, quanto sul fatto che tutte queste cose danno l’idea di un gruppo che non spinge nella stessa direzione. E in alcune realtà è più importante quello di altri aspetti. Oggi ha cambiato molto Inzaghi, ma a questo punto della stagione è il momento delle scelte: Lukaku o Dzeko? Calhanoglu o Brozovic? A me sembra che Inzaghi sia uno dei pochi a fare questo turnover preventivo. Il Napoli non lo fa. Per me questo del turnover è una roba vecchia, se guardi a livello europeo nessuno più fa turnover. Ppi c’è un altro discorso: Calhanoglu si riadatta facilmente a quella posizione lì dopo aver giocato una stagione in cabina di regia?».